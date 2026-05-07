«Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера — это Сталин». ФСБ рассекретила детали самоубийства Гитлера

ФСБ опубликовала показания командующего обороной Берлина в 1945 году

Руководство нацистской Германии сообщило о самоубийстве главы Третьего рейха Адольфа Гитлера только лидеру СССР Иосифу Сталину. Об этом указано в рассекреченном документе из архивов ФСБ.

Согласно показаниям генерала артиллерии Гельмута Вейдлинга, командовавшего обороной Берлина, в свои последние дни фюрер выглядел как «живой труп». «Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись», — вспоминал он.

Вейдлинг узнал о смерти Гитлера в тот же день, 30 апреля 1945 года. Военачальника пригласили в комнату фюрера, где находились рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс, рейхсляйтер Мартин Борман и начальник Генштаба германских сухопутных войск генерал Ганс Кребс. «Последний сообщил мне следующее: Фюрер покончил жизнь самоубийством. Его труп сожжен в саду Имперской канцелярии в одной из воронок от снаряда. До последующих указаний я обязан сохранять молчание о смерти фюрера. Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера — это маршал Сталин», — раскрыл генерал.

По словам Вейдлинга, Гитлер покончил с собой во второй половине дня (около 15:00) 30 апреля. Официально о смерти диктатора было объявлено 1 мая 1945 года.

Советские контрразведчики сумели найти тело Гитлера

Труп фюрера и его жены Евы Браун после самоубийства были вынесены из бомбоубежища через запасной выход во двор, там их положили в костер, облили бензином и сожгли. Позднее останки были найдены поисковой группой лейтенанта СМЕРШа Алексея Панасова недалеко от бункера фюрера. Тело диктатора было изучено и опознано советскими специалистами, а фрагменты челюстей и зубов впоследствии вывезены в Москву и в настоящее время хранятся в архивах ФСБ и Государственном архиве.

В 2017 году группа зарубежных исследователей впервые с 1946 года провела новое обследование зубов и фрагментов черепа. Ученые продемонстрировали сходство между морфологией останков и радиологическими снимками черепа фюрера Третьего рейха, сделанными при жизни диктатора. Анализ зубов показал, что они принадлежали человеку, который был вегетарианцем, что соответствовало сведениям о жизни Гитлера.

Вейдлинг едва избежал расстрела и возглавил оборону Берлина

23 апреля 1945 года Гитлер на основании ложного доноса отдал приказ о расстреле Вейдлинга. Узнав об этом, генерал добился аудиенции с рейхсфюрером, после чего приказ о казни был отменен, вместо этого Вейдлинг занял должность командующего обороной Берлина. По свидетельствам очевидцев, после назначения Вейдлинг высказался, что предпочел бы оказаться перед расстрельной командой вместо исполнения своих новых обязанностей. После самоубийства Гитлера Вейдлинг проигнорировал завещание фюрера и приказал немецким войскам немедленно прекратить сопротивление.

27 февраля 1952 года Военный трибунал войск МВД Московского военного округа приговорил Вейдлинга к 25 годам заключения по обвинению в военных преступлениях. Он скончался 17 ноября 1955 года от сердечной недостаточности в местах лишения свободы в возрасте 64 лет.