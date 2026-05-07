Наука и техника
00:32, 7 мая 2026

ФСБ рассекретила детали самоубийства Гитлера

ФСБ: Нацисты сообщили о самоубийстве Гитлера только Сталину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Knorr + Hirth / Global Look Press

Руководство нацистской Германии сообщило о самоубийстве главы Третьего рейха Адольфа Гитлера только лидеру СССР Иосифу Сталину. Об этом указано в рассекреченном документе из архивов ФСБ.

Согласно показаниям генерала артиллерии Гельмута Вейдлинга, командовавшего обороной Берлина, он узнал о смерти Гитлера 30 апреля 1945 года. Его пригласили в комнату фюрера, где находились рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс, рейхсляйтер Мартин Борман и начальник Генштаба германских сухопутных войск генерал Ганс Кребс. Они рассказали ему о деталях самоубийства Гитлера и приказали хранить молчание.

«Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании — это маршал Сталин», — подчеркивал Вейдлинг на допросе 6 мая 1945 года.

Ранее управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретило документы по нацистскому карателю Гюнтеру Максу Мюллеру. Отмечается, что Мюллер во время своего нахождения в городах Артемовск, Константиновка и Донецк, называвшийся тогда Сталино, лично допрашивал, арестовывал и расстреливал советских граждан.

