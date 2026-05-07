Политолог Рар: Германия спешит реформировать Евросоюз

Германия захотела реформировать Евросоюз. Чем вызвано это желание, объяснил политолог Александр Рар. Его слова приводит газета «Взгляд».

«Евросоюз — очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», — пояснил Рар.

Германия хочет изменить принцип принятия решений, а именно добиться голосования большинством. По словам эксперта, таким образом Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства», или «мягкой империи».

Инициативу поддерживает не только Германия, но и Франция. Причем ФРГ спешит к реформированию, пока во главе Еврокомиссии находится ее сообщница — Урсула фон дер Ляйен — и в большинстве стран к власти не пришли «популистские» правые силы, отметил Рар.

Ранее сообщалось, что Германия и Швеция возглавили группу стран в ЕС, которые поддерживают отмену права вето стран. За это выступают также Франция и Бельгия.

До этого выяснилось, что Евросоюз оказался неспособен принимать единые решения по ключевым вопросам, включая финансирование Украины. Отмечается, что объединение фактически столкнулось с системным параличом, где каждый месяц возникает новый вопрос, который подчеркивает эту тенденцию.