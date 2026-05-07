Игрок «Реала» подрался с партнером по команде и потерял сознание

Футболист «Реала» Вальверде подрался с Тчуамени и потерял сознание

Игрок «Реала» Федерико Вальверде подрался с партнером по команде Орельеном Тчуамени и потерял сознание. Об этом сообщает AS.

Конфликт между футболистами произошел во время тренировки в среду, 6 мая. На следующий день Вальверде отказался пожимать руку Тчуамени, мотивировав это тем, что он рассказал подробности их конфликта СМИ. Отмечается, что главный тренер команды Альваро Арбелоа никак не вмешивался в ситуацию, а футболисты неоднократно жестко играли друг против друга.

Кульминация конфликта произошла в раздевалке, где Тчуамени ударил Вальверде кулаком в голову. Уругваец упал и ударился головой об стол, после чего потерял сознание. Его госпитализировали, из-за рассечения игроку наложили швы. В ближайшее время «Реал» может наложить санкции на обоих участников конфликта.

Ранее португальский тренер Жозе Моуринью назвал десять условий, при которых он мог бы вернуться в «Реал». Он уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год.