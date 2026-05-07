Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:38, 7 мая 2026Спорт

Игрок «Реала» подрался с партнером по команде и потерял сознание

Футболист «Реала» Вальверде подрался с Тчуамени и потерял сознание
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Вальверде

Вальверде. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Игрок «Реала» Федерико Вальверде подрался с партнером по команде Орельеном Тчуамени и потерял сознание. Об этом сообщает AS.

Конфликт между футболистами произошел во время тренировки в среду, 6 мая. На следующий день Вальверде отказался пожимать руку Тчуамени, мотивировав это тем, что он рассказал подробности их конфликта СМИ. Отмечается, что главный тренер команды Альваро Арбелоа никак не вмешивался в ситуацию, а футболисты неоднократно жестко играли друг против друга.

Кульминация конфликта произошла в раздевалке, где Тчуамени ударил Вальверде кулаком в голову. Уругваец упал и ударился головой об стол, после чего потерял сознание. Его госпитализировали, из-за рассечения игроку наложили швы. В ближайшее время «Реал» может наложить санкции на обоих участников конфликта.

Ранее португальский тренер Жозе Моуринью назвал десять условий, при которых он мог бы вернуться в «Реал». Он уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

    Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok