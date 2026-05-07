Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:51, 7 мая 2026Из жизни

Кладоискатель избил друга из-за сокровищ стоимостью 300 миллионов рублей

В Британии кладоискатель жестоко избил друга за клад, стоящий 3 миллиона фунтов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: daniiD / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании вынесен новый приговор кладоискателю Джорджу Пауэллу. Как пишет BBC News, он нашел сокровища викингов, попал из-за них в тюрьму, пустился в бега и жестоко избил друга, обвинившего его в краже золота и драгоценностей.

В 2015 году Пауэлл и его напарник Лейтон Дэвис прочесывали с металлоискателями окрестности города Ай в графстве Херефордшир и наткнулись на древний клад. Среди прочего, они откопали золотое кольцо IX века, браслет с головой дракона, серебряный слиток, датируемый V веком хрустальный кулон и более 300 монет, среди которых были те, что относятся к периоду правления короля Альфреда Великого.

Общая стоимость находки оценивалась в три миллиона фунтов стерлингов (300 миллионов рублей). Пауэлл и Дэвис не стали декларировать сокровища и попытались тайно продать их коллекционерам маленькими партиями. Несмотря на предосторожности, об этом узнали в правоохранительных органах.

В 2019 году Пауэлла приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Дэвису дали пять лет тюрьмы. Вернуть сокровища это, впрочем, не помогло: более 230 монет не нашли до сих пор.

В декабре 2022 года суд потребовал, чтобы каждый кладоискатель выплатил за пропавшие драгоценности более 800 тысяч фунтов стерлингов (81 миллион рублей). Пауэлл пытался оспорить это решение, однако его ходатайство отклонили. Поскольку у кладоискателей не нашлось нужной суммы, в 2024 году им дали еще пять лет тюрьмы.

Материалы по теме:
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022

К тому времени Пауэлл уже вышел на свободу. Узнав о новом приговоре, он пустился в бега и несколько месяцев скрывался от правоохранительных органов. В октябре 2025 года мужчина тайно гостил у Льюиса Проссера — его знакомого, жившего в доме на колесах в графстве Девон. Они напились и поругались из-за золота и драгоценностей, которые, как утверждал Проссер, кладоискатель украл у него.

По версии следствия, когда Проссер уснул, Пауэлл подкрался к нему с ножом и дубинкой и принялся избивать. Позже, когда кладоискателя судили, он объяснил свои действия самообороной.

Проссеру удалось вырваться, добежать до соседнего дома на колесах и вызвать скорую помощь и полицию. После избиения он провел в больнице 10 дней. У него были сломаны челюсть и лодыжка, произошло внутримозговое кровоизлияние, после которого стали случаться эпилептические припадки.

На месте происшествия сотрудники полиции нашли золото и драгоценности, не связанные с сокровищами викингов, которые когда-то нашли Пауэлл и Дэвис.

За нападение на Проссера кладоискателя приговорили к 20 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему предстоит отбыть остаток срока, полученного ранее, — всего пять лет и три месяца.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до нашей эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    Европейский банк частично продаст свой российский бизнес

    Госсекретарь США перешел на гангста-рэп

    Россиянин оказался в СИЗО за переданный аккаунт в соцсети

    Разработчик «Тени» представил тактическую сеть для МОГ

    В сети обсудили фигуру дочери Дмитрия Маликова в мини-шортах

    Готовность Украины принять шокирующие условия ради европейского кредита оценили

    Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 24

    На территории нефтебазы в Латвии разбился беспилотник

    Названо здоровое количество мочеиспусканий в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok