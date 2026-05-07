Кладоискатель избил друга из-за сокровищ стоимостью 300 миллионов рублей

В Британии кладоискатель жестоко избил друга за клад, стоящий 3 миллиона фунтов

В Великобритании вынесен новый приговор кладоискателю Джорджу Пауэллу. Как пишет BBC News, он нашел сокровища викингов, попал из-за них в тюрьму, пустился в бега и жестоко избил друга, обвинившего его в краже золота и драгоценностей.

В 2015 году Пауэлл и его напарник Лейтон Дэвис прочесывали с металлоискателями окрестности города Ай в графстве Херефордшир и наткнулись на древний клад. Среди прочего, они откопали золотое кольцо IX века, браслет с головой дракона, серебряный слиток, датируемый V веком хрустальный кулон и более 300 монет, среди которых были те, что относятся к периоду правления короля Альфреда Великого.

Общая стоимость находки оценивалась в три миллиона фунтов стерлингов (300 миллионов рублей). Пауэлл и Дэвис не стали декларировать сокровища и попытались тайно продать их коллекционерам маленькими партиями. Несмотря на предосторожности, об этом узнали в правоохранительных органах.

В 2019 году Пауэлла приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Дэвису дали пять лет тюрьмы. Вернуть сокровища это, впрочем, не помогло: более 230 монет не нашли до сих пор.

В декабре 2022 года суд потребовал, чтобы каждый кладоискатель выплатил за пропавшие драгоценности более 800 тысяч фунтов стерлингов (81 миллион рублей). Пауэлл пытался оспорить это решение, однако его ходатайство отклонили. Поскольку у кладоискателей не нашлось нужной суммы, в 2024 году им дали еще пять лет тюрьмы.

К тому времени Пауэлл уже вышел на свободу. Узнав о новом приговоре, он пустился в бега и несколько месяцев скрывался от правоохранительных органов. В октябре 2025 года мужчина тайно гостил у Льюиса Проссера — его знакомого, жившего в доме на колесах в графстве Девон. Они напились и поругались из-за золота и драгоценностей, которые, как утверждал Проссер, кладоискатель украл у него.

По версии следствия, когда Проссер уснул, Пауэлл подкрался к нему с ножом и дубинкой и принялся избивать. Позже, когда кладоискателя судили, он объяснил свои действия самообороной.

Проссеру удалось вырваться, добежать до соседнего дома на колесах и вызвать скорую помощь и полицию. После избиения он провел в больнице 10 дней. У него были сломаны челюсть и лодыжка, произошло внутримозговое кровоизлияние, после которого стали случаться эпилептические припадки.

На месте происшествия сотрудники полиции нашли золото и драгоценности, не связанные с сокровищами викингов, которые когда-то нашли Пауэлл и Дэвис.

За нападение на Проссера кладоискателя приговорили к 20 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему предстоит отбыть остаток срока, полученного ранее, — всего пять лет и три месяца.

