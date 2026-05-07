Корпус нейрохирургии в Перми поврежден из-за атаки ВСУ во время проходивших там операций

В Перми после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали повреждения корпуса нейрохирургии, который находится рядом с пострадавшим многоквартирным домом. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, видеокомментарий которого опубликован в Telegram.

Подробности о характере повреждений он не привел, однако подчеркнул, что в момент атаки в здании медучреждения проводились две операции — обе успешно завершены.

Ранее Махонин сообщил о пострадавшем в результате повреждения в ходе атаки ВСУ административного здания. Мужчине оказывают необходимую медпомощь. В поврежденном жилом доме, по данным властей, раненых нет.

ВСУ атаковали Пермский край утром 7 мая. Помимо жилого дома и административного здания, оказалось повреждено промышленное предприятие. Регион находится примерно в 2000 километров от границы с Украиной.