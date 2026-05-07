Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 7 мая 2026Россия

Корпус нейрохирургии в Перми поврежден из-за атаки ВСУ во время проходивших там операций

Махонин: Корпус нейрохирургии в Перми поврежден во время атаки беспилотников
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Дмитрий Махонин

В Перми после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали повреждения корпуса нейрохирургии, который находится рядом с пострадавшим многоквартирным домом. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, видеокомментарий которого опубликован в Telegram.

Подробности о характере повреждений он не привел, однако подчеркнул, что в момент атаки в здании медучреждения проводились две операции — обе успешно завершены.

Ранее Махонин сообщил о пострадавшем в результате повреждения в ходе атаки ВСУ административного здания. Мужчине оказывают необходимую медпомощь. В поврежденном жилом доме, по данным властей, раненых нет.

ВСУ атаковали Пермский край утром 7 мая. Помимо жилого дома и административного здания, оказалось повреждено промышленное предприятие. Регион находится примерно в 2000 километров от границы с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Раскрыты детали убийства чемпиона России по функциональному многоборью

    В Кремле призвали эвакуировать людей из Киева

    Иностранка выслушала приговор за создание банды в России

    Стали известны еще два европейских гостя парада Победы в Москве

    Корпус нейрохирургии в Перми поврежден из-за атаки ВСУ во время проходивших там операций

    Задержки авиарейсов в России достигли суток из-за ограничения полетов

    Назван минимальный бюджет строительства дома в России

    Мужчина сделал предложение возлюбленной в примерочной Zara и нарвался на гнев в сети

    Сертификацию самолета МС-21 перенесли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok