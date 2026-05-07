17:32, 7 мая 2026Мир

На Западе раскрыли тактический ход Зеленского перед 9 Мая

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о перемирии с полуночи 6 мая является тактическим ходом Киева. Об этом заявил в статье для Strategic Culture (SC) итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«Предложенное Зеленским перемирие, по всей видимости, является тактическим ходом в игре взаимного давления — всего лишь утилитарной паузой, призванной закрепить условия войны, которую западные силы, судя по всему, не намерены прекращать», — пишет аналитик.

По его словам, инициативу украинской стороны следует понимать не как гуманитарный жест, а ход в рамках войны, которая ведется на «символическом фронте». Пачини отмечает, что в то время как заявления Киева направлены на укрепление образа ответственного и сдержанного актора, его реальные действия и позиция остаются глубоко воинственными.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве, однако спустя несколько дней объявил о введении «режима тишины» с полуночи 6 мая. Позже глава МИД Украины Сибига обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня, заявив, что Вооруженные силы России наносили удары на протяжении всей ночи и утром.

