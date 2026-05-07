Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:09, 7 мая 2026Спорт

Определен фаворит в «Эль Класико»

Аналитики считают, что «Барселона» обыграет мадридский «Реал» в матче Ла Лиги
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Albert Gea / Reuters

Букмекеры определили фаворита в «Эль Класико». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Барселону» фаворитом в ближайшем матче с «Реалом». Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,80. Ничья оценивается котировкой в 4,30, а победа мадридского клуба — в 3,95.

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 10 мая в Барселоне. Начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее в стане мадридского «Реала» произошел конфликт между двумя игроками — Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Футболисты подрались, после чего Вальверде, ударившись головой об стол, частично потерял память.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Жуков обратился к SHAMAN после исполнения им его песни

    На Кубе рассказали о «геноцидных намерениях» США

    Стали известны финалисты Кубка России по футболу

    Трамп выступил с угрозой в адрес ЕС

    «Радио Судного дня» передало слово «рифмоплет»

    В порту Мурманска на борту корабля произошло задымление

    В Киеве признали тяжелую правду о состоянии Зеленского

    Зараженных хантавирусом украинских военных запретили лечить

    Украинского подростка избили и поставили на колени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok