Определен фаворит в «Эль Класико»

Аналитики считают, что «Барселона» обыграет мадридский «Реал» в матче Ла Лиги

Букмекеры определили фаворита в «Эль Класико». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Барселону» фаворитом в ближайшем матче с «Реалом». Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,80. Ничья оценивается котировкой в 4,30, а победа мадридского клуба — в 3,95.

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 10 мая в Барселоне. Начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее в стане мадридского «Реала» произошел конфликт между двумя игроками — Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Футболисты подрались, после чего Вальверде, ударившись головой об стол, частично потерял память.