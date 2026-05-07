Подравшийся на тренировке игрок «Реала» потерял память

Подравшийся на тренировке игрок «Реала» Вальверде частично потерял память

Об этом сообщает Madrid Xtra.

На недавней тренировке команды Вальверде повздорил с Орельеном Тчуамени, после чего тот ударил уругвайца в раздевалке. Вальверде упал и ударился головой об стол. Томография выявила у футболиста частичную потерю памяти.

Отмечается, что из-за этого игрок может пропустить ближайший матч с «Барселоной». Он не будет тренироваться и играть в течение следующей недели.

Руководство «Реала» по итогам конфликта начало разбирательство. Обоих игроков могут отстранить от команды.