Подравшийся на тренировке игрок «Реала» потерял память

21:46, 7 мая 2026

Подравшийся на тренировке игрок «Реала» Вальверде частично потерял память
Владислав Уткин
Фото: Susana Vera / Reuters

Подравшийся на тренировке игрок «Реала» Федерико Вальверде частично потерял память. Об этом сообщает Madrid Xtra.

На недавней тренировке команды Вальверде повздорил с Орельеном Тчуамени, после чего тот ударил уругвайца в раздевалке. Вальверде упал и ударился головой об стол. Томография выявила у футболиста частичную потерю памяти.

Отмечается, что из-за этого игрок может пропустить ближайший матч с «Барселоной». Он не будет тренироваться и играть в течение следующей недели.

Руководство «Реала» по итогам конфликта начало разбирательство. Обоих игроков могут отстранить от команды.

