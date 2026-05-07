11:45, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Россияне смогут задать вопросы легендам отечественного кино

«Одноклассники» выпустят первый выпуск спецсерии «Легенды» 7 мая
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Одноклассники» выпустят первый выпуск серии «Легенды» в рамках шоу «Народное интервью» 7 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном «Ленте.ру».

Специальная серия будет состоять из восьми выпусков и позволит пользователям соцсети задать вопросы актерам отечественного кино. Героиней первого выпуска станет народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которая расскажет о своем пути в профессию и о службе в Театре имени Маяковского, где работает с 1959 года.

В рамках проекта «Народное интервью» пользователи «Одноклассников» заранее присылают вопросы героям, и самые интересные из них гостю интервью задает ведущий Вадим Верник.

«Такой подход делает беседу более живой и личной — с темами, которые действительно волнуют аудиторию: о профессии, времени, выборе ролей, творческих встречах и историях, оставшихся за кадром», — отметили в пресс-службе.

Героями следующих эпизодов станут известные актеры и деятели культуры, чьи работы стали частью истории российского кино и театра.

Ранее «Одноклассники» собрали погоду, новости и рекомендуемые видео в одном месте. Их объединили в новом разделе «Сегодня», формирующем персонализированные подборки для каждого пользователя.

