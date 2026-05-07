19:46, 7 мая 2026

Посольство России в Германии рассказало о приглашениях ко Дню Победы

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Посольство России в Германии заявило, что продолжает получать приглашения, приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не испытываем недостатка в приглашениях со стороны конструктивно настроенных представителей германской общественности, а также политических деятелей, в том числе регионального уровня», — отметили в диппредставительстве.

В заявлении дипмиссии подчеркивается, что посольство и консульство с благодарностью принимают приглашения и участвуют в соответствующих мероприятиях. Представители посольства напомнили, что федеральные власти ФРГ с 2022 года не приглашают российских дипломатов на мероприятия со своим участием.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на использование советской символики у мемориалов Второй мировой войны в Берлине 8 и 9 мая навлекает позор на всю Германию.

