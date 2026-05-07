Москва приблизится к новому метеорекорду

Синоптик Макарова: Воздух в Москве может прогреться до рекордных 29 градусов

Московский регион может поставить новый тепловой рекорд. Об этом агентство ТАСС предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В четверг, 7 мая, столбики термометров в столице могут приблизиться к рекордным показателям. Воздух в городе может прогреться до плюс 29 градусов, тогда как рекордный суточный максимум был зафиксирован в 1967 году и составлял плюс 29,2 градуса. Однако, согласно наиболее вероятным прогнозам, температура в Москве будет варьироваться от плюс 25 до плюс 27, по области ожидается до плюс 28 градусов.

С 8 мая Москву накроет волна так называемых черемуховых холодов. В праздничные выходные метеорологи обещают дождливую погоду, осадки будут кратковременными и локальными. Температура в течение дня будет держаться на уровне плюс 13-15 градусов и 10 градусов тепла ночью. Завершится такая волна похолодания в начале следующей недели, 12 мая. К этому времени воздух в столичном регионе прогреется до плюс 18 градусов.