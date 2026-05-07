Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

Вратарь Сафонов заявил, что гордится ПСЖ после выхода в финал Лиги чемпионов

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов в своем Telegram-канале прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

Футболист заявил, что гордится своей командой, так как игроки от матча к матчу показывают лучшие качества и все больше отдаются на поле. По его мнению, в таких встречах особенно важен вклад каждого, так как сразу чувствуется, если кто-то выпадает из общего ритма. «Рад быть частью нашего командного результата, влиять на игру напрямую», — отметил Сафонов.

Ранее 7 мая ПСЖ в составе с Сафоновым сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. По сумме двух встреч французы вышли в решающую стадию турнира.

В финале Лиги чемпионов парижане встретятся с лондонским «Арсеналом». Матч пройдет 30 мая в Будапеште.

