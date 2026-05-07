Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:51, 7 мая 2026Спорт

Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

Вратарь Сафонов заявил, что гордится ПСЖ после выхода в финал Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов в своем Telegram-канале прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

Футболист заявил, что гордится своей командой, так как игроки от матча к матчу показывают лучшие качества и все больше отдаются на поле. По его мнению, в таких встречах особенно важен вклад каждого, так как сразу чувствуется, если кто-то выпадает из общего ритма. «Рад быть частью нашего командного результата, влиять на игру напрямую», — отметил Сафонов.

Ранее 7 мая ПСЖ в составе с Сафоновым сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. По сумме двух встреч французы вышли в решающую стадию турнира.

В финале Лиги чемпионов парижане встретятся с лондонским «Арсеналом». Матч пройдет 30 мая в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Ушедший из России автогигант отзовет десятки тысяч автомобилей

    Стало известно о смерти нескольких десятков детей в России с начала СВО

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok