15:11, 7 мая 2026Россия

Собянин назвал число сбитых на подлете к Москве БПЛА

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Каких-либо других подробностей об отражении атак на Москву градоначальник не привел.

До этого сообщалось, что число уничтоженных за сутки под Москвой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило 30. Помимо этого, в ночь с 6 на 7 мая Украина направила в сторону России 347 дронов.

