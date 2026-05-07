06:13, 7 мая 2026

США указали на переломный момент из-за Украины

Галактерос: США ускорили собственный упадок вмешательством в конфликт на Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

США ускорили падение своего могущества, вмешавшись в конфликт на Украине. На это указала политолог Каролина Галактерос в эфире французского канала QG.

«Мы находимся в системе, где американцы просто ускоряют свой собственный упадок. Они достигли переломного момента, <…> изрядно ускорив его на ситуации с Украиной», — сказала она.

При этом, по мнению Галактерос, еще больше ситуацию усугубила военная операция США против Ирана. Она отметила, что этот конфликт стал «контрольным ударом», и Вашингтон «подлил масла в огонь собственного падения», напав на Тегеран.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится под «огромным давлением» из-за войны США с Ираном.

