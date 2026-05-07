Украину заподозрили в желании использовать ракеты «Фламинго» для атаки на Россию

Дандыкин: ВСУ могли запускать ракеты «Фламинго» по нескольким российским городам

Помимо сотен БПЛА, Украина могла использовать ракеты для атаки на российские регионы в ночь с 6 на 7 мая. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Его слова передает aif.ru.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что предупреждения о ракетной опасности были в крупных городах — от Чебоксар и Казани до Набережных Челнов и Самары. Кроме того, сирены были слышны в Сочи и Таганроге.

По словам Дандыкина, для атак на регионы России, в которых звучала ракетная опасность, Украина могла планировать применение дальнобойных ракет «Фламинго». «Ракетную опасность объявляли в регионах. Вполне возможно, ВСУ опять со своей территории запускали "Фламинго"», — сказал он.

Эксперт также заявил, что Киев грозился выпускать по одной ракете в день, но «обычно они все в десять раз преувеличивают».

В сводке Минобороны 7 мая сообщалось только о 347 БПЛА, пытавшихся атаковать Россию. О применении Украиной «Фламинго» до этого ведомство упоминало 5 мая, когда было сбито шесть крылатых ракет большой дальности.