Суд в Финляндии защитил честь и достоинство русскоговорящих

Yle: Суд в Финляндии осудил мужчину за оскорбление русскоговорящих депутатов

Суд Южной Карелии осудил мужчину, оскорбившего двух депутатов, разговаривавших друг с другом на русском языке. Об этом сообщает Yle.

«Окружной суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства, а также в нанесении легких телесных повреждений. Жертвами оскорбления стали депутат городского совета Лаппеенранта и депутат регионального совета Южной Карелии, а также двое детей, которые находились рядом», — отмечается в материале.

Инцидент произошел в лифте торгового центра, где мужчина назвал потерпевших словом, которые используется в уничижительном значении по отношению к русскоговорящим. В тот момент депутаты разговаривали на русском языке.

Финский суд постановил, что это выражение является оскорбительным по отношению к другому человеку, так как «указывает на этническое происхождение и несет исторически негативную нагрузку».

