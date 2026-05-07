Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:58, 7 мая 2026Мир

Суд в Финляндии защитил честь и достоинство русскоговорящих

Yle: Суд в Финляндии осудил мужчину за оскорбление русскоговорящих депутатов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: StockPhotosLV / Shutterstock / Fotodom

Суд Южной Карелии осудил мужчину, оскорбившего двух депутатов, разговаривавших друг с другом на русском языке. Об этом сообщает Yle.

«Окружной суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства, а также в нанесении легких телесных повреждений. Жертвами оскорбления стали депутат городского совета Лаппеенранта и депутат регионального совета Южной Карелии, а также двое детей, которые находились рядом», — отмечается в материале.

Инцидент произошел в лифте торгового центра, где мужчина назвал потерпевших словом, которые используется в уничижительном значении по отношению к русскоговорящим. В тот момент депутаты разговаривали на русском языке.

Финский суд постановил, что это выражение является оскорбительным по отношению к другому человеку, так как «указывает на этническое происхождение и несет исторически негативную нагрузку».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны Европейского союза в будущем неизбежно возобновят отношения с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok