В Киеве признали тяжелую правду о состоянии Зеленского

В Киеве заявили, что игнорирование «пленок Миндича» не поможет Зеленскому

Игнорирование новых данных Национального антикоррупционного бюро Украины по делу в отношении соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича не поможет украинским властям сгладить последствия коррупционного скандала. К такому выводу пришло издание «Страна.ua».

«Скандал незаметно вряд ли пройдет. Он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на Зеленского и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений», — сказано в статье.

Как указано, под «пристальным вниманием» находятся приближенные Зеленского: секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Рустем Умеров, ближайший друг и директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир, а также экс-глава офиса президента Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что из-за «пленок» бизнесмена Тимура Миндича и Рустема Умерова украинский лидер Владимир Зеленский снова оказался в центре коррупционного скандала. Отмечалось, что Зеленский может «принести в жертву» Умерова ради защиты собственной власти. СМИ задаются вопросом, будет ли уход секретаря СНБО воспринят как чистка или как «признание структурной слабости» украинской власти.

Также сообщалось, что махинации фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича, а также Владимира Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов. Об этом рассказали в МИД России.