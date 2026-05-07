Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 7 мая 2026Мир

В Киеве признали тяжелую правду о состоянии Зеленского

В Киеве заявили, что игнорирование «пленок Миндича» не поможет Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Игнорирование новых данных Национального антикоррупционного бюро Украины по делу в отношении соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича не поможет украинским властям сгладить последствия коррупционного скандала. К такому выводу пришло издание «Страна.ua».

«Скандал незаметно вряд ли пройдет. Он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на Зеленского и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений», — сказано в статье.

Как указано, под «пристальным вниманием» находятся приближенные Зеленского: секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Рустем Умеров, ближайший друг и директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир, а также экс-глава офиса президента Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что из-за «пленок» бизнесмена Тимура Миндича и Рустема Умерова украинский лидер Владимир Зеленский снова оказался в центре коррупционного скандала. Отмечалось, что Зеленский может «принести в жертву» Умерова ради защиты собственной власти. СМИ задаются вопросом, будет ли уход секретаря СНБО воспринят как чистка или как «признание структурной слабости» украинской власти.

Также сообщалось, что махинации фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича, а также Владимира Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов. Об этом рассказали в МИД России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Жуков обратился к SHAMAN после исполнения им его песни

    На Кубе рассказали о «геноцидных намерениях» США

    Стали известны финалисты Кубка России по футболу

    Трамп выступил с угрозой в адрес ЕС

    «Радио Судного дня» передало слово «рифмоплет»

    В порту Мурманска на борту корабля произошло задымление

    В Киеве признали тяжелую правду о состоянии Зеленского

    Зараженных хантавирусом украинских военных запретили лечить

    Украинского подростка избили и поставили на колени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok