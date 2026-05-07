В Латвии высказались о принадлежности упавшего на нефтебазу дрона

Глава Минобороны Спрудс: Упавший в Латвии дрон мог быть украинским

Упавший на нефтебазу в Латвии дрон мог быть украинским. Об этом заявил глава Минобороны страны Андрис Спрудс, передает LSM.

«По-видимому, существует вероятность того, что это беспилотники, направляющиеся к целям в России с украинской стороны», — сказал он. При этом министр подчеркнул, что эта информация не является окончательной.

В ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Отмечается, что на территории республики упал как минимум еще один дрон.

Впоследствии Минобороны России заявило, что средства контроля обнаружили в небе над Латвией группу из шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечалось, что пять из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии.