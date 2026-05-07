09:39, 7 мая 2026

В России создали дронопорты для БПЛА-перехватчиков

В России создали дронопорты для БПЛА-перехватчиков
Иван Потапов
Кадр: Telegram-канал «МашТех»

Концерн «Алмаз-Антей» создал дронопорты для размещения, обслуживания и запуска перехватчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора компании по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

«Размещение парка БПЛА-перехватчиков на базе специальных дронопортов позволяет сократить время реакции и повысить эффективность применения и обслуживания БПЛА-перехватчиков за счет автоматизации процессов их запуска, посадки и обслуживания», — заявил руководитель.

Ранее Савицкий сообщил агентству, что концерн «Алмаз-Антей» начал тестирование автоматического отражения кибератак на систему организации воздушного движения (ЕС ОрВД).

В октябре ТАСС со ссылкой на научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант» рассказало, что в зоне специальной военной операции испытали запускаемый с дронопорта российский FPV-дрон «Артемида-10», оснащенный машинным зрением.

