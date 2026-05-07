10:14, 7 мая 2026

Вышедшая в свет с 61-летним мужем 92-летняя актриса восхитила фанатов внешностью

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина
Джоан Коллинз и Перси Гибсон. Фото: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images for The Ivy Collection

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз посетила благотворительный вечер в Лондоне и восхитила фанатов внешностью. Снимки и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

92-летняя знаменитость посетила летний гала-вечер, организованный детскими хосписами Shooting Star, с 61-летним мужем, актером Перси Гибсоном. Для данного мероприятия голливудская звезда выбрала черные брюки и блузу, а также кремовое пальто.

Помимо этого, Коллинз выбрала обувь на плоской подошве, белый пиджак с черными лацканами и сумку в тон верхней одежде. В свою очередь ее спутник выбрал черные брюки и светло-коричневый пиджак с белой рубашкой.

Поклонников поразила привлекательная внешность Коллинз, о чем они написали в комментариях под материалом. «Джоан Коллинз… Элегантная, гламурная, остроумная, сильная женщина, и для своих 92 лет она просто потрясающая…», «Выглядит потрясающе!», «Настоящая британская икона», «Для своих почти 93 лет она выглядит великолепно», — высказались читатели.

В августе 2025 года 92-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике. Звезда сериала «Династия» отправилась на отдых в Сен-Тропе, Франция.

