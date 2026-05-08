Бывший СССР
13:02, 8 мая 2026

Армении предсказали гражданскую войну из-за сближения с Западом

Армении предсказали гражданскую войну из-за сближения с Западом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов допустил, что Запад может разжечь гражданскую войну в Армении, которая взяла курс на отдаление от России. Об этом специалист высказался в беседе с «Царьградом».

При этом бенефициаром столкновения граждан республики в этом случае станет Азербайджан, отметил он, а Россия в политическом и военном плане окажется в минусе.

Так, процесс гражданской войны может быть запущен для того, чтобы впоследствии передать южные территории Армении под контроль Азербайджана и прозападных сил. «И, конечно, они выдавят нашу 102-ю базу из Гюмри, то есть полностью оторвут ее от России», — пояснил Михайлов.

Ранее МИД России высказался по поводу активизации контактов Армении с Евросоюзом. «Надеемся, что в армянском руководстве не забывают, что у Брюсселя все имеет свою цену. Опыт других стран показывает, что подобные заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо для государств, которые в них вовлекаются», — отметили в ведомстве.

