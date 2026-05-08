Число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары резко выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 42

Число пострадавших 5 мая при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Чебоксары, который расположен в 1000 километров от границы с Украиной, выросло до 42. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадали 35 человек, еще двух спасти не удалось.

По последним данным, еще семь жителей российского города обратились в медицинские организации самостоятельно уже после происшествия и получают помощь амбулаторно.

В больницах остаются десять человек, двое из них — в тяжелом состоянии. Еще один пациент переведен на лечение в Ожоговый центр в Нижний Новгород.

Чувашию ВСУ атаковали в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. По неподтвержденной официально информации, помимо беспилотников, для ударов ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».