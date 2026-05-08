Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 8 мая 2026Мир

ЕС раскрыл итоги расследования утечек информации в Россию

ЕК: Расследование утечек информации ЕС в Россию не выявило серьезных нарушений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Расследование возможных утечек информации Европейского союза (ЕС) из Венгрии в Россию пока не выявило каких-либо серьезных нарушений безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

«Соответствующие службы Комиссии завершили расследование, и на этом основании Комиссия пришла к выводу, что серьезных нарушений безопасности в связи с заявлениями, появившимися в СМИ, выявлено не было», — сказал он.

31 марта была опубликована запись, как утверждалось, телефонного разговора министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова. Собеседники обсуждали прошедший визит главы венгерского МИД в Петербург, а также возможность отмены санкций против российских граждан. Позднее Сийярто заявил, что не видит проблемы в публикации телефонного разговора с Лавровым.

В интервью после поражения партии «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии Сийярто подчеркнул, что не жалеет о выстраивании контактов с Россией. Он отметил, что в течение 11 лет формировал «нормальные, прагматичные отношения» с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Раскрыта необходимая для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве зарплата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok