Горбачева рассказала о покупке квартиры мечты

Актриса Горбачева рассказала, как воплотила мечту о собственном жилье

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала, как ей удалось воплотить мечту о собственном жилье. Воспоминаниями об этом она поделилась в интервью для YouTube-канала «На личный свет».

Артистка отметила, что, когда она начала мечтать о покупке идеальной квартиры, ей понадобился внутренний диалог с собой, чтобы разобраться в предпочтениях. «Не меньше ста квадратных метров, это принципиальная история. Хорошо, окей, не меньше ста. Что еще хочешь, Ирочка? Камин хочу. Отлично. Какой этаж хочешь? Я говорю: ну не выше четвертого. А где камин не выше четвертого в Москве? Ну восьмой, девятый этаж (бывает с камином)», — отметила она. В результате звезде удалось найти квартиру, подходящую ей по всем критериям: площадью 125 «квадратов», на четвертом этаже, с камином и мансардой.

Актриса уточнила, что на тот момент у нее не было денег на покупку жилья мечты и ей понадобилось продать машину, машино-место и склад, а также взять кредит. До этого ей пришлось договориться с собой, что она выберет ту квартиру, которая «попадет ей в сердце» — какой бы ни была сумма. «Почему я в своем уме, своем мышлении ограничиваю себя настолько, что уже себя вычеркиваю себя из списка Forbes заранее? Эти деньги есть? Есть, эти деньги зарабатывают. А давай-ка мы не будем этого делать», — убедила себя она.

Горбачева уверена, что именно ее изменившееся мышление позволило ей приобрести идеальное жилье. Она добавила, что покупка стала возможной, когда она «убрала шоры, которые сама себе поставила», и перестала «обкрадывать себя», действуя из «бедного мышления».

