Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:57, 8 мая 2026Экономика

Горбачева рассказала о покупке квартиры мечты

Актриса Горбачева рассказала, как воплотила мечту о собственном жилье
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала, как ей удалось воплотить мечту о собственном жилье. Воспоминаниями об этом она поделилась в интервью для YouTube-канала «На личный свет».

Артистка отметила, что, когда она начала мечтать о покупке идеальной квартиры, ей понадобился внутренний диалог с собой, чтобы разобраться в предпочтениях. «Не меньше ста квадратных метров, это принципиальная история. Хорошо, окей, не меньше ста. Что еще хочешь, Ирочка? Камин хочу. Отлично. Какой этаж хочешь? Я говорю: ну не выше четвертого. А где камин не выше четвертого в Москве? Ну восьмой, девятый этаж (бывает с камином)», — отметила она. В результате звезде удалось найти квартиру, подходящую ей по всем критериям: площадью 125 «квадратов», на четвертом этаже, с камином и мансардой.

Материалы по теме:
Популярный российский актер рассказал о мечте построить дом
Популярный российский актер рассказал о мечте построить дом
30 октября 2025
Популярная юмористка поделилась мечтой о доме с библиотекой
Популярная юмористка поделилась мечтой о доме с библиотекой
19 января 2026

Актриса уточнила, что на тот момент у нее не было денег на покупку жилья мечты и ей понадобилось продать машину, машино-место и склад, а также взять кредит. До этого ей пришлось договориться с собой, что она выберет ту квартиру, которая «попадет ей в сердце» — какой бы ни была сумма. «Почему я в своем уме, своем мышлении ограничиваю себя настолько, что уже себя вычеркиваю себя из списка Forbes заранее? Эти деньги есть? Есть, эти деньги зарабатывают. А давай-ка мы не будем этого делать», — убедила себя она.

Горбачева уверена, что именно ее изменившееся мышление позволило ей приобрести идеальное жилье. Она добавила, что покупка стала возможной, когда она «убрала шоры, которые сама себе поставила», и перестала «обкрадывать себя», действуя из «бедного мышления».

Ранее балерина Анастасия Волочкова похвасталась садом с бонсаем и зеркальным забором на своем приусадебном участке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Нагрузку от ипотеки и потребительского кредита сравнили

    Экс-генсек НАТО заявил о распаде альянса

    В России назначили нового замминистра обороны

    Российский теннисист Медведев снова разбил ракетку

    Водителям в Москве напомнили о массовых перекрытиях дорог

    Захарова прокомментировала осквернение воинского захоронения в Вене библейской аналогией

    Горбачева рассказала о покупке квартиры мечты

    Конфликт на Ближнем Востоке дал России преимущество на фронте

    Россия подтвердила обмен в формате 1000 на 1000 в период перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok