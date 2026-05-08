Игра в GTA V уполовинила время освоения FPV-дрона

Активное пилотирование в игре GTA V почти в два раза сокращает время реального освоения FPV-дрона, утверждает Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает эффективность подхода геймификации при обучении операторов FPV-дронов. «По некоторым сведениям, всего 100 часов активного пилотирования в GTA V сокращают время освоения реального FPV-дрона на 40–50 процентов, так как мозг уже сформировал карту управления в 3D-пространстве», — считает Telegram-канал.

«Военная хроника» уверяет, что многие зарубежные учебные центры интегрировали GTA-подобные игровые элементы в процесс подготовки операторов FPV-дронов, который для учащихся с большим опытом игры может занимать всего две недели.

Ранее глава издателя тайтла Take-Two Штраус Зельник заявил в интервью Bloomberg, что игра GTA VI появится на приставках потому, что консольные геймеры составляют ее основное ядро аудитории.

В декабре методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова рассказала «Ленте.ру», что видеоигры могут улучшать мозговую активность, в том числе память и концентрацию.