Кремль отреагировал на продление санкций в отношении российского спорта

Песков: Кремль разочарован продлением санкций в отношении российского спорта

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на продление Международным олимпийским комитетом (МОК) санкций в отношении российского спорта. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы разочарованы этим решением, мы в целом сожалеем в связи с этим решением», — заявил представитель Кремля. Он добавил, что Россия продолжит диалог с МОК по возвращению атлетов на международные турниры.

Исполком МОК в четверг снял рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов. При этом санкции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР) остались в силе.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.