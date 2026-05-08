Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

11:29, 8 мая 2026

Лавров: Россия должна устранить любые угрозы безопасности с Украины
Алевтина Запольская

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия должна устранить любые угрозы своей национальной безопасности, исходящие с территории Украины. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы должны устранить любые угрозы нашей безопасности с украинской территории», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Прекращение огня продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Связано оно с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 61 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к столице 7 мая. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года. По словам главы города, с полуночи 8 мая было сбито еще 26 дронов.

