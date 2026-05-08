Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:09, 8 мая 2026Наука и техника

На Западе рассказали о новом оружии Су-57

MWM: Су-57 все чаще применяют ракеты С-71К «Ковер» по целям на Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российские истребители пятого поколения Су-57 все чаще применяют ракеты С-71К «Ковер» по целям на Украине, рассказывает Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал со ссылкой на украинские источники пишет, что оружие, которое может быть гибридом ракеты и беспилотника, в боевых условиях впервые было испытано в 2025 году. Издание считает С-71К «Ковер» доступной альтернативой крылатой ракете класса «воздух — земля» Х-59МК2, дальность полета которой достигает 300 километров.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Ранее портал «Царьград» счел ракету С-71К «Ковер» усовершенствованным аналогом бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

В апреле издание TWZ отметило, что новая крылатая ракета С-71К «Ковер» станет доступным оружием для российского истребителя пятого поколения Су-57.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пощады не будет». Лавров жестко пригрозил странам Запада. В чем причина?

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

    На бывшем заводе Toyota в России будут выпускать новый седан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok