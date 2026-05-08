На Западе забеспокоились после слов фон дер Ляйен о России

Аналитик Кошкович: Заявление главы ЕК прозвучало как поддержка угроз Зеленского

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского в адрес Москвы. Об этом рассказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Так он оценил публикацию главы ЕК. Она заявила, что Россия якобы несерьезно относится к переговорам о прекращении огня.

«Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад», — посетовал аналитик.

По словам Кошковича, это может привести к ужасным последствиям. Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет, добавил он.

Ранее в Минобороны РФ в ответ на слова Зеленского заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву. Ведомство также обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город. Западные СМИ, в свою очередь, написали, что союзники Киева не поддержат возможную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 мая.

Также сообщалось, что жители стран Прибалтики, которые отмечают День Победы, будут вынуждены возложить цветы 9 мая на пустые газоны вместо памятников. Это связано с многочисленными запретами от местных властей.