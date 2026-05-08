Найден причастный к расправе эпохи криминальных войн начала 90-х в России

В Москве следователи раскрыли расстрел казанского авторитета в «Измайлово»

В Москве следователи раскрыли одно из самых громких преступлений эпохи криминальных войн начала 1990-х. Об этом пишет «МК».

Речь идет о расправе над казанским авторитетом Юрием Кондрашиным в гостиничном комплексе «Измайлово» в 1992 году. Преступление почти 34 года оставалось нераскрытым.

По данным издания, конфликт вспыхнул в ресторане гостиницы, когда представители организованной преступной группировки (ОПГ) «Мирный» поссорились с персоналом, а Кондрашин вступился за сотрудников. Мирновские сочли это демонстрацией силы и «выяснением, кто хозяин».

Вскоре несколько участников ОПГ «Мирный» пришли в номер Кондрашина в корпусе «Бета». Лидер группировки по прозвищу Фара дал приказ своему подручному Наилю З. по прозвищу Француз открыть огонь. Кондрашин не выжил, а находившийся с ним в номере Владимир Баранов был ранен.

Ключом к раскрытию стали показания Баранова, но добиться их удалось только спустя много лет. Баранов, имевший тяжелую криминальную биографию, долго отказывался сотрудничать. Ситуация поменялась только после того, как он вновь оказался под следствием по делу об изнасиловании и наркотиках.

Сейчас следователи предъявили обвинение Наилю З., который уже признал вину. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

