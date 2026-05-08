Назван фаворит Суперфинала Кубка России по футболу

«Краснодар» назвали фаворитом Суперфинала Кубка России по футболу со «Спартаком»

Букмекеры назвали фаворита Суперфинала Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Об этом сообщает Sport24.

Аналитики отдали предпочтение «быкам»: победа «Краснодара» в основное время идет за коэффициент 2,45 (40 процентов вероятности), успех «Спартака» — 2,80 (33 процента), ничья — 3,55 (27 процентов).

Эксперты спрогнозировали результативный футбол. «Обе забьют — да» — 1,60, «нет» — 2,30. Тотал больше 2,5 гола — 1,70, меньше — 2,15. Победа «Краснодара» с учетом серии пенальти — 1,80, победа «Спартака» — 2,00.

Суперфинал Кубка России по футболу состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». В финале Пути РПЛ «Краснодар» оказался сильнее московского «Динамо», а «Спартак» победил ЦСКА в финале Пути регионов.