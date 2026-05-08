04:34, 8 мая 2026

Названо место эвакуации иностранных дипломатов из Киева

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в разговоре с Ura.ru назвал вероятные места эвакуации иностранных дипломатов, которые работают в Киеве, в случае ответа России на украинские провокации в День Победы.

Клинцевич уверен, что дипломаты прислушаются к совету официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой об эвакуации граждан из города, иначе столкнутся с уголовными последствиями.

«Дипломаты же, конечно, „выскочат“ на этот период из города, чтобы скрыться где-нибудь на его окраинах, в каких-нибудь санаториях», — добавил Клинцевич.

В дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин с 8 мая в 00:00 по московскому времени до 10 мая объявил перемирие.

Однако, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, армия России нанесет ответный удар по центру Киева.

