«Астон Вилла» и «Фрайбург» вышли в финал Лиги Европы

Вечером в четверг, 7 мая, определились финалисты двух еврокубков: Лиги Европы и Лиги Конференций. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В полуфиналах Лиги Европы немецкий «Фрайбург» обыграл португальскую «Брагу» со счетом 3:1, реабилитировавшись за гостевое поражение со счетом 1:2. В свою очередь, английская «Астон Вилла» разгромила соотечественников из «Ноттингем Форест» со счетом 4:0. Первый матч закончился минимальной победой «лесников».

В полуфинале Лиги Конференций лондонский «Кристал Пэлас» обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:1. Первый матч также выиграли «орлы» (3:1). В свою очередь, испанский «Райо Вальекано» обыграл французский «Страсбур» со счетом 1:0, повторив результат первой встречи.

Таким образом, 20 мая в Стамбуле «Астон Вилла» и «Фрайбург» определят победителя Лиги Европы. Финал Лиги Конференций пройдет 27 мая в Лейпциге, где «Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано».

Ранее определились финалисты Лиги Чемпионов. 30 мая в Будапеште за победу в главном еврокубке сразятся французский ПСЖ с Матвеем Сафоновым в составе и лондонский «Арсенал».