Раскрыты подробности об атаках ВСУ по России во время перемирия

ВСУ атаковали Россию во время перемирия дальнобойными дронами типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию во время перемирия дальнобойными дронами различных типов. Подробности об ударах раскрыл Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Летели различные дроны, начиная от «Лютый» и заканчивая FP-1», — говорится в тексте публикации.

Авторы поста обратили внимание на географию атак ВСУ. Сообщается, что речь идет не только о центральных регионах России, как Московская, Ярославская, Рязанская, Калужская, Брянская и Ростовская области, но и атаках на более далекие от границы регионы — например, Пермский край, который находится в двух тысячах километров от границы с Украиной.

«Этим срочно нужно заниматься, так как вопрос дальности полета уже заметен», — заключили авторы канала, предложив изменить тактику уничтожения дронов.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что с начала действия объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шести управляемых ракет большой дальности «Нептун». Также сообщалось об ответном ударе.