Раскрыты подробности об атаках ВСУ по России во время перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию во время перемирия дальнобойными дронами различных типов. Подробности об ударах раскрыл Telegram-канал «Архангел спецназа».
«Летели различные дроны, начиная от «Лютый» и заканчивая FP-1», — говорится в тексте публикации.
Авторы поста обратили внимание на географию атак ВСУ. Сообщается, что речь идет не только о центральных регионах России, как Московская, Ярославская, Рязанская, Калужская, Брянская и Ростовская области, но и атаках на более далекие от границы регионы — например, Пермский край, который находится в двух тысячах километров от границы с Украиной.
«Этим срочно нужно заниматься, так как вопрос дальности полета уже заметен», — заключили авторы канала, предложив изменить тактику уничтожения дронов.
Ранее в Министерстве обороны заявили, что с начала действия объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шести управляемых ракет большой дальности «Нептун». Также сообщалось об ответном ударе.