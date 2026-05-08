18:40, 8 мая 2026

«Реал» оштрафовал подравшихся игроков команды на десятки миллионов рублей

Владислав Уткин
Фото: Matthew Childs / Reuters

Руководство мадридского «Реала» оштрафовало подравшихся игроков команды Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени на десятки миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Вальверде и Тчуамени предстали перед следователем по этому делу. Игроки выразили сожаление насчет произошедшего и извинились друг перед другом. "Реал" наложил финансовый штраф в размере 500 тысяч евро для каждого игрока», — говорится в заявлении.

Таким образом, каждый игрок заплатит в клубную казну по 44 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что обоих футболистов могут отстранить от участия в матчах команды.

На недавней тренировке команды Вальверде повздорил с Орельеном Тчуамени, после чего тот ударил уругвайца в раздевалке. Вальверде упал и ударился головой об стол. Томография выявила у футболиста частичную потерю памяти. Отмечается, что из-за этого игрок может пропустить ближайший матч с «Барселоной». Он не будет тренироваться и играть в течение следующей недели.

