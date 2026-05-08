09:01, 8 мая 2026

Российские ученые открыли действенный способ сбросить вес

«Известия»: В России начали испытания анализа кишечной микробиоты
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В России стартовали клинические испытания системы анализа кишечной микробиоты, не имеющей отечественных аналогов. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов Научно-технологического института метаболического здоровья Первого МГМУ, разработка основана на мультиплексной ПЦР, позволяет получить результаты в день обращения и поможет врачам подбирать лечение с учетом индивидуального состава микрофлоры.

Академик РАН Владимир Ивашкин пояснил, что система оценивает количественный состав микробиоты толстого кишечника, включая условно-патогенную флору и грибы Candida, при этом обладает низкой себестоимостью. Технология может применяться при заболеваниях ЖКТ, иммунных патологиях, тревожных расстройствах, ожирении и других нарушениях, связанных с осями «кишечник — мозг» и «кишечник — иммунитет».

По словам ведущего научного сотрудника Романа Масленникова, определение состава микробиоты позволит назначать более эффективные препараты и сделать пробиотикотерапию персонализированной. Исследования в этом направлении продолжаются.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек посоветовала некоторым людям с осторожностью есть помидоры. Этот овощ, предупредила она, может провоцировать изжогу.

