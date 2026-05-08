Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:08, 8 мая 2026Спорт

Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

Аналитики считают «Зенит» безоговорочным фаворитом матча 29-го тура РПЛ с «Сочи»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы футбольного клуба «Сочи» обыграть «Зенит» на выезде в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Зенит» безоговорочным фаворитом этой игры. Ставки на победу сине-бело-голубых принимаются с коэффициентом 1,17. На ничью можно поставить с котировкой 8,00, а победу сочинцев букмекеры оценивают с коэффициентом 19,20.

Матч 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая, игра начнется в 15:00 по московскому времени. Из-за массовых задержек авиарейсов на юге России сочинцы добираются до Северной столицы на автобусах и поезде.

Ранее букмекеры назвали фаворита Суперфинала Кубка России по футболу. 24 мая между собой в «Лужниках» сыграют «Спартак» и «Краснодар». Аналитики отдали предпочтение «быкам»: победа «Краснодара» в основное время идет за коэффициент 2,45 (40 процентов вероятности), успех «Спартака» — 2,80 (33 процента), ничья — 3,55 (27 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Вероятность эпидемии хантавируса оценили

    Россиянам перечислили критичные ошибки в завещании

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

    Известная российская актриса показала внешность без макияжа

    Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

    На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

    Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

    Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok