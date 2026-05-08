Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

Аналитики считают «Зенит» безоговорочным фаворитом матча 29-го тура РПЛ с «Сочи»

Букмекеры оценили шансы футбольного клуба «Сочи» обыграть «Зенит» на выезде в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Зенит» безоговорочным фаворитом этой игры. Ставки на победу сине-бело-голубых принимаются с коэффициентом 1,17. На ничью можно поставить с котировкой 8,00, а победу сочинцев букмекеры оценивают с коэффициентом 19,20.

Матч 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая, игра начнется в 15:00 по московскому времени. Из-за массовых задержек авиарейсов на юге России сочинцы добираются до Северной столицы на автобусах и поезде.

Ранее букмекеры назвали фаворита Суперфинала Кубка России по футболу. 24 мая между собой в «Лужниках» сыграют «Спартак» и «Краснодар». Аналитики отдали предпочтение «быкам»: победа «Краснодара» в основное время идет за коэффициент 2,45 (40 процентов вероятности), успех «Спартака» — 2,80 (33 процента), ничья — 3,55 (27 процентов).