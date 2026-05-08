07:35, 8 мая 2026Наука и техника

Пользователей наушников предупредили об ударах током

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Пользователи беспроводных наушников могут время от времени ощущать легкие удары тока. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы портала объяснили, что беспроводные наушники могут накапливать статическое электричество и произвольно разряжать его при контакте с человеческой кожей. В материале говорится, что сами по себе легкие удары не несут урона для здоровья, но могут вызвать неприятные ощущения. Специалисты перечислили способы снизить вероятность ударов током при использовании гарнитуры.

Журналисты BGR сослались на Apple, которая официально предупредила пользователей, что ее наушники AirPods могут накапливать статическое электричество. Для решения проблемы инженеры компании посоветовали повышать влажность воздуха — например, использовать в помещении увлажнители или кондиционер. Также можно приобрести антистатические спреи для воздуха и антистатические лосьоны для сухой кожи, а также пользоваться специальными антистатическими ковриками.

В материале говорится, что накоплению статического электричества способствует одежда на основе искусственных материалов. Поэтому специалисты советуют выбирать натуральные ткани. Риск возникновения статического разряда выше зимой — это происходит из-за более сухого воздуха, чем в другие сезоны.

В начале мая авторы издания BGR заявили, что резкое падение скорости и ошибки при подключении к сети могут свидетельствовать о скорой смерти роутера. Также они посоветовали удостовериться, что устройство получает обновления прошивки.

