В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

Воронежский «Факел» гарантировал себе возвращение в РПЛ

Воронежский «Факел» вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подопечные Олега Василенко в пятницу, 8 мая, сыграли со счетом 0:0 в домашнем матче 33-го тура с «СКА-Хабаровск». Этот результат позволил воронежцам за два матча до окончания сезона оторваться от идущего на третьем месте «Урала» на семь очков и гарантировать себе выход в РПЛ.

Факел выступал в высшем дивизионе российского футбола с 2022-го по 2025 год. По итогам сезона-2024/25 коллектив из Воронежа занял последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 30 матчах.

Ранее стал известен состав участников Суперфинала Кубка России по футболу. В решающем матче турнира сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдет 24 мая в «Лужниках».