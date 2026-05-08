Вероятность отказа США от посредничества по Украине оценили

Политолог Ордуханян: Участие США в урегулировании конфликта не дало результатов

Участие США в посреднических усилиях по урегулированию конфликта на Украине не дали результатов, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон готов продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса. По его словам, в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по украинскому урегулированию «по ряду причин», однако уточнять их он не стал.

«Участие американцев в посреднических усилиях не привели к какому-либо результату. Американцы не контролируют своих так называемых партнеров — ни Украину, ни европейцев. Мы в этом убедились. Поэтому Марко Рубио совершенно справедливо не заявляет, по каким причинам они собираются выходить из этого процесса», — сказал Ордуханян.

По словам политолога, слова Рубио являются своевременным выходом для того, чтобы снять с себя ответственность. Это еще раз подчеркивает, что американская сторона не является договороспособной и не выполняет функцию посредника.

«Я думаю, что уже обе стороны — и мы, и американцы — поняли, что решение этого вопроса дипломатическим путем невозможно. В данной ситуации, я думаю, что уже все говорит о том, что мы в ближайшее время другими способами будем решать свои проблемы. И Америке здесь просто не место, в ее услугах уже фактически никто не нуждается», — подчеркнул Ордуханян.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что возвращение президента США Дональда Трампа к обсуждению урегулирования украинского конфликта зависит от двух событий. По его словам, сейчас американскому президенту просто не до Украины.

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США согласны с Россией, что президент Украины Владимир Зеленский мешает процессу урегулирования конфликта. Макговерн указал, что в сложившейся ситуации США могут сыграть большую роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой европейской архитектуры безопасности.