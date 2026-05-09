20:07, 9 мая 2026

Кремль ответил на вопрос о выходе США из переговоров по Украине

Песков: В настоящее время нет сигналов выхода США из переговоров по Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

В настоящее время нет сигналов возможного выхода США из переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Звезда».

Официальному представителю Кремля задали вопрос, существуют ли сигналы, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

«Нет», — ответил Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине взята пауза.

8 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов играть роль посредника между Россией и Украиной при условии прогресса в мирном процессе.

