18:54, 9 мая 2026

Оценены шансы Чимаева в бою с американцем на турнире UFC

Шансы бойца UFC Чимаева в бою со Стриклендом оценили коэффициентом 1,12
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Букмекеры оценили шансы чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева одержать победу над американским бойцом смешанного стиля (MMA) Шоном Стриклендом на турнире UFC 328. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики дают коэффициент около 1,12 на победу Чимаева, тогда как Стрикленду отводят котировку порядка 6,70. Отмечается, что американцу будет сложно одержать победу.

Главный бой вечера за чемпионский титул состоится в ночь на 10 мая. Он начнется около 06:25 по московскому времени.

В августе 2025 года Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Чимаев выиграл 9 из 9 поединков в UFC. На счету Стрикленда 30 побед и 7 поражений.

