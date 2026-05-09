Сегодня, 9 мая, в Москве и других городах России состоится военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне. Во сколько и где смотреть парад, состоится ли воздушная часть и пройдет ли техника, читайте на «Ленте.ру».
Во сколько пройдет парад Победы
Парад Победы на Красной площади в Москве начнется 9 мая в 10:00.
Кроме столицы, о планах провести парады ранее сообщали в Санкт-Петербурге и других крупных городах, например, в Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Новосибирске, Калининграде, Владивостоке.
В 2026 году решение о проведении парадов принимают, исходя из обстановки с безопасностью в каждом конкретном регионе
Где смотреть парад Победы
Посмотреть московский парад Победы с трибуны нельзя — на мероприятие приглашают только ветеранов, военных, государственных деятелей и представителей иностранных государств. Купить билет на парад тоже не получится.
Тем не менее, шествие можно посмотреть по телевизору: его будут транслировать крупнейшие российские телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1» и «Звезда». А еще эфир с парада обычно показывают на онлайн-платформах и городских цифровых экранах.
По данным Министерства обороны, во время трансляции парада на Красной площади зрители также увидят кадры работы военнослужащих в зоне специальной военной операции и дежурных расчетов ракетных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота.
Программа парада Победы
На параде в Москве в 2026 году ожидается церемониальная и военная часть. Сначала с речью выступит президент России Владимир Путин. После состоится сам парад. Программу ранее опубликовало Министерство обороны.
- Парадным маршем пройдут пешие колонны военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск.
- Ожидается парад участников специальной военной операции.
- Военной техники в 2026 году на параде в Москве не будет.
- Не участвуют в шествии воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадеты.
Все парады на 9 Мая в Москве проходят по похожей схеме.
1. Вынос на Красную Площадь флага Российской Федерации и знамени Победы.
2. Речь президента Владимира Путина и минута молчания.
3. Торжественный марш почетных караулов, исторических рот, действующих военнослужащих и оркестра.
4. Парад военной техники разных эпох.
5. Парад воздушных сил.
В последние годы к парадным расчетам присоединяются и участники СВО.
Будет ли воздушная часть
Обычно решение о проведении или отмене воздушной части парада в Москве на 9 Мая принимается непосредственно в день мероприятия: все зависит от погодных условий. Тем не менее, летчики, независимо от прогноза, готовятся к мероприятию заранее.
В 2026 году, по данным Минобороны, воздушная часть на параде ожидается. К празднику подготовились самолеты пилотажных авиагрупп, а также штурмовики Су-25, которые завершат парад, раскрасив небо над Москвой в цвета российского флага.
Какая техника будет участвовать
В этом году в параде на Красной площади не будет военной техники
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в 2026 году парад Победы проводится в усеченном формате. Среди причин, по которым отменили проезд военной техники, он назвал минимизацию опасности на фоне террористической угрозы со стороны Украины, а также тот факт, что 81-я годовщина Победы — не юбилейная.
Накануне больших праздников, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы, всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Так же происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима
Кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Помощник президент Юрий Ушаков ранее заявил, что России в 2026 году не рассылала специальные приглашения иностранным гостям на парад Победы. При этом, по его словам, некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в дни празднования 9 Мая.
8 мая Кремль объявил, кто из иностранных лидеров и высоких гостей ожидается на мероприятиях в Москве по случаю празднования Дня Победы. Уже прибыли в Москву президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Также среди ожидаемых участников:
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- президент Республики Сербской Синиша Каран;
- бывший президент Республики Сербской, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
- президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит;
- председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич.
Примут ли иностранные политики участие в параде на Красной Площади, не сообщается.