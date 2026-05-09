Парад Победы в Москве 9 мая 2026: во сколько и где смотреть, участники, будет ли техника

Сегодня, 9 мая, в Москве и других городах России состоится военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне. Во сколько и где смотреть парад, состоится ли воздушная часть и пройдет ли техника, читайте на «Ленте.ру».

Во сколько пройдет парад Победы

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется 9 мая в 10:00.

Кроме столицы, о планах провести парады ранее сообщали в Санкт-Петербурге и других крупных городах, например, в Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Новосибирске, Калининграде, Владивостоке.

В 2026 году решение о проведении парадов принимают, исходя из обстановки с безопасностью в каждом конкретном регионе

Где смотреть парад Победы

Посмотреть московский парад Победы с трибуны нельзя — на мероприятие приглашают только ветеранов, военных, государственных деятелей и представителей иностранных государств. Купить билет на парад тоже не получится.

Тем не менее, шествие можно посмотреть по телевизору: его будут транслировать крупнейшие российские телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1» и «Звезда». А еще эфир с парада обычно показывают на онлайн-платформах и городских цифровых экранах.

По данным Министерства обороны, во время трансляции парада на Красной площади зрители также увидят кадры работы военнослужащих в зоне специальной военной операции и дежурных расчетов ракетных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота.

Программа парада Победы

На параде в Москве в 2026 году ожидается церемониальная и военная часть. Сначала с речью выступит президент России Владимир Путин. После состоится сам парад. Программу ранее опубликовало Министерство обороны.

Парадным маршем пройдут пешие колонны военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. Ожидается парад участников специальной военной операции. Военной техники в 2026 году на параде в Москве не будет. Не участвуют в шествии воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадеты.

План парада Победы на Красной площади Все парады на 9 Мая в Москве проходят по похожей схеме. 1. Вынос на Красную Площадь флага Российской Федерации и знамени Победы.

2. Речь президента Владимира Путина и минута молчания.

3. Торжественный марш почетных караулов, исторических рот, действующих военнослужащих и оркестра.

4. Парад военной техники разных эпох.

5. Парад воздушных сил. В последние годы к парадным расчетам присоединяются и участники СВО.

Будет ли воздушная часть

Обычно решение о проведении или отмене воздушной части парада в Москве на 9 Мая принимается непосредственно в день мероприятия: все зависит от погодных условий. Тем не менее, летчики, независимо от прогноза, готовятся к мероприятию заранее.

В 2026 году, по данным Минобороны, воздушная часть на параде ожидается. К празднику подготовились самолеты пилотажных авиагрупп, а также штурмовики Су-25, которые завершат парад, раскрасив небо над Москвой в цвета российского флага.

Какая техника будет участвовать

В этом году в параде на Красной площади не будет военной техники

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в 2026 году парад Победы проводится в усеченном формате. Среди причин, по которым отменили проезд военной техники, он назвал минимизацию опасности на фоне террористической угрозы со стороны Украины, а также тот факт, что 81-я годовщина Победы — не юбилейная.

Накануне больших праздников, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы, всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Так же происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Помощник президент Юрий Ушаков ранее заявил, что России в 2026 году не рассылала специальные приглашения иностранным гостям на парад Победы. При этом, по его словам, некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в дни празднования 9 Мая.

8 мая Кремль объявил, кто из иностранных лидеров и высоких гостей ожидается на мероприятиях в Москве по случаю празднования Дня Победы. Уже прибыли в Москву президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Также среди ожидаемых участников:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

президент Республики Сербской Синиша Каран;

бывший президент Республики Сербской, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;

президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит;

председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич.

Примут ли иностранные политики участие в параде на Красной Площади, не сообщается.