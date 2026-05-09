Песков описал путь к заключению мирного соглашения

Песков: Путь к заключению мирного соглашения долог и полон сложных деталей

Путь к заключению мирного соглашения с Украиной долгий, полный сложными деталями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями путь», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон готов играть роль посредника между Россией и Украиной при условии прогресса в мирном процессе.

Ранее Рубио допустил отказ США от посредничества и отметил, что в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по украинскому урегулированию «по ряду причин».