06:54, 9 мая 2026Мир

Посол России напомнил о последствиях игнорирования уроков Второй мировой войны

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Игнорирование уроков Второй мировой войны может привести к катастрофе. Об этом напомнил посол России в Вене Андрей Грозов в беседе с РИА Новости.

По мнению дипломата, нельзя забывать о Второй мировой войне, поощрять и тиражировать милитаристские настроения и делать ставку на силовые методы решения международных проблем. Грозов убежден, что в итоге это неизбежно ведет к эскалации и дестабилизации.

Он также подчеркнул, что особо опасно сочетание этих факторов с целенаправленным пересмотром исторической памяти. «В условиях, когда обществу навязывается искаженное восприятие прошлого, существенно снижается иммунитет к деструктивным политическим решениям в настоящем», — резюмировал Грозов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ненависть некоторых жителей и политиков стран Европы к празднованию Дня Победы 9 мая проплачена.

