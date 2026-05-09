17:49, 9 мая 2026

Раскрыт призовой фонд турнира UFC в Белом доме

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Ньюарке прошла пресс-конференция, посвященная турниру UFC Freedom 250, который должен пройти 14 июня в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

Президент промоушена Дэйна Уайт раскрыл призовой фонд турнира — он составит миллион долларов. Отмечается, что участники боя вечера получат по 300 тысяч долларов, а авторы лучших выступлений — по 200 тысяч долларов.

Турнир UFC Freedom 250 состоится в США 14 июня. Президент страны Дональд Трамп в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США.

Главным событием вечера станет титульный поединок в легком весе между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и временным обладателем пояса Джастином Гэтжи.

