Новости спорта
23:53, 9 мая 2026

Стали известны детали отказа чешского каноиста от церемонии награждения из-за россиянина

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов рассказал детали отказа олимпийского чемпиона чеха Мартина Фуксы выходить на награждение с российским каноистом Захаром Петровым. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не захотел, обиделся, потому что приняли решение о вручении двух золотых медалей», — заявил Архипов. При этом глава федерации подчеркнул, что решение было вынесено в рамках правил.

По итогам гонки на 1000 метров, которая состоялась в рамках этапа Кубка мира в Венгрии, Фукса финишировал первым, а Петров — вторым. Разница между ними составила 0,01 секунды. После фотофиниша было решено наградить золотыми медалями обоих спортсменов, но Фукса пропустил церемонию, и она прошла без его участия.

Петрову 23 года. К текущему моменту он пять раз побеждал на чемпионатах мира.

