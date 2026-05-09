Пушков: Мерцу надо повесить в кабинете снимок Красного знамени над Рейхстагом

Сенатор Алексей Пушков посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу повесить в рабочем кабинете снимок красного Знамени Победы над Рейхстагом. Фотографию он опубликовал в Telegram.

Таким образом Пушков отреагировал на поздравление граждан ФРГ с днем освобождения от нацистского режима, в котором Мерц не упомянул Красную армию.

«Канцлеру надо повесить в своем кабинете знаменитую фотографию красного знамени над рейхстагом. Очень помогает от политической деменции», — написал российский сенатор.

Пушков отметил, что кабинет канцлера Германии, где должно висеть всемирно известное фото, находится напротив Рейхстага. «Напоминает об уроках прошлого и должно помочь избежать непоправимых ошибок. Если канцлер способен хоть что-то понимать», — написал сенатор.

Знаменитая фотография Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине» была сделана 2 мая 1945 года.

Ранее сообщалось, что представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер не стал прямо отвечать на вопрос, кто освободил Европу от нацизма. В ходе брифинга журналисты спросили политика, специально ли Мерц не стал упоминать освободителей в своем комментарии по случаю годовщины капитуляции фашистской Германии.

