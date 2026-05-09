Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 9 мая 2026Мир

В России посоветовали Мерцу повесить в рабочем кабинете одну фотографию

Пушков: Мерцу надо повесить в кабинете снимок Красного знамени над Рейхстагом
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Сенатор Алексей Пушков посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу повесить в рабочем кабинете снимок красного Знамени Победы над Рейхстагом. Фотографию он опубликовал в Telegram.

Таким образом Пушков отреагировал на поздравление граждан ФРГ с днем освобождения от нацистского режима, в котором Мерц не упомянул Красную армию.

«Канцлеру надо повесить в своем кабинете знаменитую фотографию красного знамени над рейхстагом. Очень помогает от политической деменции», — написал российский сенатор.

Пушков отметил, что кабинет канцлера Германии, где должно висеть всемирно известное фото, находится напротив Рейхстага. «Напоминает об уроках прошлого и должно помочь избежать непоправимых ошибок. Если канцлер способен хоть что-то понимать», — написал сенатор.

Материалы по теме:
«Огнеметчики помогали продвигаться вперед» Как Красная армия разбила укрепление нацистской Германии и взяла Кенигсберг
«Огнеметчики помогали продвигаться вперед»Как Красная армия разбила укрепление нацистской Германии и взяла Кенигсберг
6 апреля 2022
Последняя весна Гитлера. Агония Третьего рейха глазами советских солдат. Уникальные снимки последних дней войны
Последняя весна Гитлера.Агония Третьего рейха глазами советских солдат. Уникальные снимки последних дней войны
6 мая 2022

Знаменитая фотография Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине» была сделана 2 мая 1945 года.

Ранее сообщалось, что представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер не стал прямо отвечать на вопрос, кто освободил Европу от нацизма. В ходе брифинга журналисты спросили политика, специально ли Мерц не стал упоминать освободителей в своем комментарии по случаю годовщины капитуляции фашистской Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

    Лукашенко сказал кое-что за Путина

    Россиянка описала отель Египта за 200 тысяч рублей в неделю фразой «интерьер потертый»

    Россиянин решил проехать из Таиланда в Россию на велосипеде

    В Польше высмеяли Зеленского из-за указа о параде в Москве

    На Западе увидели серьезное предупреждение в речи Путина на параде Победы

    В Кремле прокомментировали слова Трампа о продлении перемирия

    Фицо увидел «железный занавес» в Европе

    Телеведущий из Италии раскрыл впечатления от Дня Победы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok