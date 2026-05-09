В ВСУ пригрозили ударами по Сибири после перемирия

Бывший СССР
13:46, 9 мая 2026Бывший СССР

Командующий СБС ВСУ Бровди пригрозил ударами по Сибири после окончания перемирия
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удары по Сибири после окончания перемирия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр в своем Telegram-канале.

Роберт Бровди прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и пригрозил ударами вглубь территории России после истечения срока. Он также упомянул указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы в Москве, и заявил, что СБС ВСУ начали «праздновать парад заранее» попытками ударов по объектам инфраструктуры в российских регионах.

«Сибирь хоть и за [Уральскими] горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность», — пригрозил украинский командир.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала весь мир услышать предупреждение Москвы Владимиру Зеленскому, угрожавшему параду Победы, и осознать важность момента. Она назвала заявления украинского политика экстремистскими и террористическими.

